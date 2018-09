Arriva l'uragano Florence: 245mila evacuati in Virginia

E' allerta sulla costa orientale degli Stati Uniti per l'arrivo dell'uragano Florence.

Il governatore della Virginia ha ordinato un’evacuazione obbligatoria lungo alcune zone della costa. L’operazione inizierà martedì alle 8 locali (le 14 in Italia) e coinvolgerà circa 245mila persone.

Anche lo stato del Maryland ha dichiarato lo stato di emergenza, così come il sindaco di Richmond, capitale della Virginia.



TRUMP: "FLORENCE E' UN URAGANO MOLTO PERICOLOSO". Il presidente Donald Trump ha ammonito su Twitter sulla pericolosità dell’imminente uragano Florence invitando i cittadini della Carolina del nord e del sud e tutti quelli dell’intera costa sudorientale a «prendere ogni precauzione» e a «seguire le istruzioni delle autorità locali». Florence «è molto pericoloso», ha avvisato, rassicurando però «siamo con voi».