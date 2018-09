Platinette "tifa" per Benedetta Mazza. Sul suo profilo Instagram (@platimauro_o_mauroplati), Mauro Coruzzi, in arte Platinette, ha pubblicato una foto che lo ritrae abbracciato alla showgirl parmigiana, che presto farà parte del cast del "Grande Fratello Vip". Coruzzi commenta, con un pizzico di ironia: Un amore di ragazza: è la Benny @benedettamazza, di #Parma come me, #bionda più di me. Ora per lei c'è il @grandefratello_vip3. Forza Benny #tifomazza.

Benedetta Mazza ha ripostato la foto e il commento di Coruzzi sul suo profilo Instagram.

