Frontale tra furgone e auto: quattro feriti. Via Emilia chiusa per oltre un'ora Foto

Incidente all'alba a San Prospero. Sulla via Emilia, intorno alle 6, si sono scontrati frontalmente un furgone e un'auto. Quattro persone sono rimaste ferite: due sono state trasportate al Maggiore con traumi di media gravità, due con lievi ferite. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco. Per permettere i soccorsi e la rimozione dei mezzi la via Emilia è rimasta chiusa per oltre un'ora.