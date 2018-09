Septembeer 2018: ecco chi c'era al Montanara Foto

Ieri la prima serata di Septembeer 2018. E stasera si replica. La Club House Rugby Parma in Via Lago Verde (Quartiere Montanara) ha ospitato la musica degli Asilo Republic e il loro inno a Vasco Rossi. Questa volta, a partire dalle 21, cena animata da Alex Testi e, dalle 22.30, concerto della Max Pezzali Tribute Band. Inoltre street food, mercatini vintage e Gommaland per i più piccini. A Septembeer non mancherà proprio nulla.