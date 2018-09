Via Europa, apre il cantiere. E partono le code

Traffico deviato su via San Leonardo e via Baganzola, ed è subito coda. Come si vede dalle foto di Luca Bertozzi, ha aperto questa mattina il cantiere su via Europa, che per un mese vedrà la strada chiusa nel tratto da via Ghirarduzzi all'accesso allo svincolo per l'A1.

Ecco come cambia la viabilità fino al 19 ottobre.