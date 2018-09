Parma-Cagliari, dopo due minuti dalla ripresa Gervinho in gol : 2-0

E' partita la sfida al Tardini tra Parma e Cagliari (segui gli aggiornamenti in tempo reale sul nostro sito).

Mister D'Aversa ha poche scelte a centrocampo e si affida a Inglese e Gervinho. C'è anche Stulac, che ha vinto il ballottaggio con Deiola. Cagliari senza Pavoletti, lombalgia, nemmeno in panchina e gioca il sansecondino Cerri. Gli ex Dessena e Cigarini in panchina.

Secondo tempo

A due minuti dal ritorno in campo Gervinho va in gol. Ci aveva provato durante il primo tempo, e nella ripresa ha subito superato tre avversari e ha battuto con diagonale il portiere del Cagliari.

Il Cagliari prova subito a recuperare con tiri di Cerri e Joao Pedro.

Per il Cagliari escono Cerri e Ionita, entrano Diego Farias e Castro.

Il Tardini applaude il Parma.

Primo tempo

Gran caldo al Tardini e manto erboso bagnato fino all'ultimo dagli addetti. Dai primi minuti il Cagliari si butta subito in avanti, Parma che fatica a costruire gioco. Poi la squadra di D'Aversa si fa avanti.

Al 14' gol annullato a Inglese: l'azione era stata fermata per fuorigioco. E al 17' Gervinho parte da centrocampo, punta la porta e calcio: pallone di poco a lato. Ma sei minuti dopo il centrocampista si prende la rivincita e va segno. Il gol è stato convalidato due minuto dopo, a seguito del controllo Var per verificare la reale posizione del giocatore al momento del tocco di Di Gaudio.

Il Cagliari tenta la rimonta. Dopo un corner, la palla finisce a Barella che esplode il tiro, anche deviato da Ionita: fuori. Cinque i minuti di recupero.

