Commenti beceri verso Giulia Ghiretti: denuncia (e tanto sostegno) via Facebook

Giulia Ghiretti su Facebook si dice "disgustata". E' questa la reazione che esprime postando alcune frasi con pesanti commenti comparsi sotto a un'intervista rilasciata a Fanpage. L'atleta paralimpica pubblica una schermata cancellando il nome dell'autore ma evidenziando i beceri commenti. "Il bello delle ragazze in carrozzina?": segue una frase a sfondo sessuale. Poco più sotto, una lunga risata con lettere e faccine. Quando qualcuno gli fa notare che si sta comportando male, lui continua con le provocazioni.

"È una tristezza infinita sapere che esistono persone così. Non sanno quello che dicono", commenta Giulia Ghiretti sulla sua pagina, dove sono comparsi centinaia di commenti in suo sostegno.

L'assessore Michele Guerra ha condiviso il post, commentando: Se io dovessi dire chi è Giulia Ghiretti direi che è semplicemente “vita”, così, nella sua naturalità, che ti arriva sempre dritta addosso e non si atteggia mai ad altro che a se stessa. Quando passi un po’ di tempo con lei pensi che in fondo tutto ricada nell’orizzonte del possibile, com’è nella vita appunto. Sono sicuro che tanti la pensano come me. Poi leggo questo suo post. E vedete c’è un commentatore che è morte, che offende la vita, ed altri morti come lui, che non sanno di esserlo. Muoiono digitando, mentre la vita continua.