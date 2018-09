Massese, allarme per quelle righe orizzontali ormai "fantasma"

"Sono passati quattro mesi dalla nostra manifestazione sulla sicurezza stradale e guardate in che stato sono le strisce, a Corcagnano nei pressi del cimitero ( con fermata del bus), e a Fontanini. Praticamente, inesistenti!!".

A lanciare l'allarme sui social network è uno degli iscritti al Gruppo Massese per la vita. Quattro mesi fa - appunto - la manifestazione per porre l'attenzione sui tanti pericoli della strada provinciale, e oggi l'amarezza per le cose che poco cambiano.