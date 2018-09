La notte di "Zorro": compaiono (e poi spariscono) le figurine di pusher e clienti Foto

Lo Zorro dell'Oltretorrente ha colpito ancora . . ma questa volta la sua azione non è durata che il tempo di una notte. Intorno alle 23, infatti, ieri sera sono comparsi i cartelli - già apparsi in viale Vittoria - con la scritta 'DRUG se lo fai ti vedo e ti fotografo'. E come qualche tempo fa ha mantenuto la promessa, stampando delle foto formato figurina con i pusher e i compratori. Questa volta delle didascalie ironiche ("Chi Ragas", "a to vist", "Ronaldo", per citarne alcune) erano a compendio dello scatto. Stamattina le figurine, attaccate all'angolo tra via Gulli e Viale Vittoria erano già sparite.