Il gruppo fotografico Obbiettivo Natura organizza la mostra Natura tra le pagine, alla libreria Mondadori del centro commerciale Eurotorri. La mostra propone 26 scatti e sarà visitabile per tutto il mese di ottobre. Durante il brindisi di inaugurazione di venerdì 5 ottobre, alle 18, sarà possibile incontrare buona parte degli autori.

Paesaggi, flora e fauna si alternano tra gli scaffali della libreria, dando vita al titolo della mostra stessa. Si tratta di 26 autori provenienti da quattro province per un appuntamento divenuto ormai un classico per il gruppo.

Scopri le novità della sezione Fotografia