Francesco Monte e Giulia Salemi fanno amicizia. Lory Del Santo entra nella casa

Ieri sera è andata in onda la seconda puntata del Grande Fratello Vip, programma cui partecipa - tra gli altri - anche la parmigiana Benedetta Mazza.

Lory Del Santo, che aveva rivelato il suicidio del figlio nei giorni scorsi, ha raggiunto gli altri concorrenti nella Casa del Grande Fratello Vip. Durante la serata, con vari collegamenti con la conduttrice Ilary Blasi e gli altri ospiti, si è parlato anche del rapporto tra Francesco Monte e Giulia Salemi. Amicizia? Qualcosina di più? I due sono stati chiamati nel confessionale: lei chiarisce che considera Francesco solo un amico e che le è venuta un po' di ansia; si parla poi di un bigliettino che lui le avrebbe scritto.

Oggi Francesco e Giulia sono tornati sull'argomento: lui l'ha esortata ad affrontare il programma, nei suoi vari, aspetti, come un gioco. Ansie? Non devono esserci.





Giulia e Francesco si confrontano dopo la puntata... https://t.co/rWYhMo2u6F — Grande Fratello (@GrandeFratello) 2 ottobre 2018



Intanto la "gara" delle nomination ha dato il suo primo responso: la prima eliminata dal gioco è Lisa Fusco, che ha perso la sfida del televoto con Enrico Silvestrin: eccola mentre entra in studio.

Questa settimana la nomination per decidere chi sarà escluso coinvolge Valerio, Jane, Ivan ed Elia.