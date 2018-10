"Dopo un mese dalle segnalazioni, in via Nuoro è ancora così..." Foto

Si definiscono "un gruppo di residenti del glorioso quartiere San Leonardo" e scrivono per "segnalare quello che qualcuno (soprattutto chi vi abita accanto) ha battezzato "Parma capitale della cultura 2020 in 4' circoscrizione".

Raccontano che la situazione è stata segnalata al numero verde di Iren Ambiente ("che spesso contattiamo per rimuovere i tanti rifiuti abbandonati intorno alle campane del vetro, ai pochissimi cassonetti degli sfalci in zona e ai cassonetti gialli per gli indumenti usati"), nonché ai vari operatori Tim e Telecom "che vengono in zona per interventi tecnici o che incontriamo in città.

Tra l'altro, come tanti altri luoghi della città quasi ogni palazzo ha il suo topo in giardino e questo scempio può solo aggravare il degrado in essere in San Leonardo".

"Scherzando tra di noi, speriamo che per santa Lucia ci venga fatto il regalo di alzarci una mattina oppure tornare a casa con l'area (via Nuoro angolo via Marmolada) ripulita. Purtroppo non abbiamo un indirizzo o contatto cui segnalare la cosa direttamente: ci viene detto "Conosciamo la zona, la problematica, giriamo a chi di competenza" ma a circa un mese dall'aver spostato la cabina con annessi di fronte, ci troviamo come in foto...".