Parma batte Genoa 3-1: tante emozioni in campo. Crociati in zona Europa League

Il Parma parte male ma riesce a recuperare ampiamente e alla fine non c'è storia e vince per 3-1 in trasferta a Genova. I crociati salgono così nella parte medio-alta della classifica, a quota 13 punti. In pratica, in zona Europa League. Il Genoa resta invece a 12 punti.

I padroni di casa vanno in vantaggio dopo 5 minuti ma la partita Genoa-Parma riserverà tante altre emozioni. Rigoni segna la rete del pareggio: è il classico "gol dell'ex" (Rigoni viene dal Genoa e oggi non ha esultato). Entro la fine del primo tempo ci saranno tante altre emozioni: prima Siligardi e poi Ceravolo portano il risultato su un netto 3-1 per i crociati. Criscito va in rete ma il Genoa non riesce ad accorciare le distanze sul Parma perché l'arbitro annulla il gol: c'era infatti fuorigioco. Oltretutto, per Gagliolo e Gobbi sono state necessarie cure mediche.

Nella ripresa i padroni di casa cercano di spingere ma Sepe riesce a parare molti tiri potenti. E alla fine il risultato di Genoa-Parma si conferma 1-3.





Video

Il commento di Paolo Grossi: "Parma eroico a Marassi. Tante emozioni, sembrava una partita d'altri tempi. Ora la classifica brilla"

La cronaca

93' E' finita: il Parma vince in trasferta. Genoa-Parma finisce 1-3

91' Gagliolo rischia l'autogol

90' Concessi tre minuti di recupero. Azione di Siligardi e Deiola ma il Genoa recupera la palla

88' Il Genoa appare stanco; i crociati resistono

82' Anche Favilli tira forte in porta ma Sepe è attento e para anche questo pallone

79' Tiro potentissimo di Bessa ma Sepe rintraccia il pallone e fa una gran parata

70' Nel Genoa esce Pereira ed entra Mazzitelli. Palla pericolosa di Kouamè: Sepe la blocca a terra

66' Esce Ceravolo, entra Da Cruz

59' Tira Criscito: pallone alto sopra la traversa. Cambio fra i giocatori di D'Aversa: esce Di Gaudio, entra Alessandro Bastoni (giocatore classe 1999, al suo esordio con il Parma)

58' Azione di Lazovic, poi Piatek subisce fallo. Calcio di punizione

53' Calcio d'angolo per il Parma: mischia in area ma Radu salva la porta del Genoa

52' Ceravolo tira in diagonale ma il pallone va fuori

50' Cartellino giallo anche per Bruno Alves, per fallo su Piatek

49' Ammonito Piatek: scaramucce con Bruno Alves

47' Rigoni tenta un'azione ma è fermato dagli avversari, che spingono davanti alla porta del Parma. Parata di Sepe

46' Entrano Favilli e Bessa per Medeiros e Hiljemark. Il Genoa inizia la ripresa attaccando: subito un'azione pericolosa nell'area del Parma

Primo tempo



45' Tempo scaduto: tre minuti di recupero. Traversone di Medeiros, che cerca il gol, ma la palla finisce fuori

42' Il Parma continua a spingere

41' Piatek pericoloso: tira dritto in porta ma Sepe ferma la palla

39' Di Gaudio a terra

36' Azione di Piatek e Criscito, che segna il gol del 2-3. Il Genoa accorcia le distanze. Il gol però viene annullato: l'azione è avvenuta in fuorigioco

33' Medici del Parma ancora al lavoro: Gobbi si fa medicare

32' Spolli cerca il gol ma Sepe si fa trovare pronto

30' Ceravolo segna il gol del 3-1 del Parma!

26' Parma in vantaggio! Gran gol di Siligardi

23' Palo di Piatek: il Genoa sfiora il gol per pochissimo

19' Il Genoa contrattacca ma i crociati tengono duro. Gagliolo è tornato in campo con la testa fasciata

15' Il Parma pareggia con Rigoni

13' La partita riprende

11' Gagliolo a terra dopo uno scontro di gioco

10' Di Gaudio tira ma il pallone è troppo alto

8' Calcio d'angolo per i crociati

7' Il Parma cerca di reagire con Iacoponi

5' Segna il Genoa: gol di Piatek

3' Genoa all'attacco. Stulac conquista un calcio di punizione

1' Pallone subito per Bruno Alves

0' Si comincia con un paio di minuto di ritardo: si è staccata la rete da uno dei pali di una porta

La formazione del Parma: Sepe, Iacoponi, Stulac, Ceravolo, Barillà, Gobbi, Di Gaudio, Bruno Alves, Siligardi, Gagliolo, Rigoni.

