Da piazza Duomo al Parco Ducale e ritorno: è la mattina di "Donne in corsa"

E' la mattinata della corsa... al femminile. Nelle vie del centro si svolge «Donne in corsa», la camminata e corsa benefica non competitiva verso il ben-essere e la tutela dei diritti che sostiene i progetti del volontariato al femminile.

La manifestazione è organizzata da Forum Solidarietà con sette associazioni, Andos, Centro Antiviolenza, Centro di Aiuto alla Vita, Casa della Giovane, Futura, Pozzo di Sicar e APE. Si va da piazza Duomo verso il Parco Ducale tra le vie del centro storico, un percorso di 5 chilometri aperto a tutti, anche con passeggini e animali al seguito (per i quali è allestito anche un dog-corner).