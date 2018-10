Barezzi Previews: le foto della serata con A Toys Orchestra

Successo per la prima data di Barezzi Previews, la serie di anteprime che tracciano la strada vero gli attesi appuntamenti di Barezzi Festival. Protagonisti della serata di ieri gli A Toys Orchestra, paladini dell’indie rock nostrano che al teatro Pallavicino di Zibello hanno portato molti brani del nuovo album “Lub Dub” incorniciati da qualche preziosa chicca dalla loro apprezzata discografia. Ad aprire il concerto, Zyklus, il progetto solista di Julian Barrett. Abituati a non risparmiare energie e sudore nei loro live, gli A Toys Orchestra hanno sperimentato l’inusuale scenario di un teatro nato come piccolo tempio di musica classica e opera lirica. Una dimensione che si è rivelata favorevole soprattutto ai brani dell’ultimo disco, caratterizzato da atmosfere più soffuse e algide.

I prossimi appuntamenti con Barezzi Previews sono giovedì 1 novembre con Damien Jurado al Teatro Sanvitale di Fontanellato, il 6 novembre al Teatro Verdi di Busseto con Francesco Tristano, e il 18 novembre al Teatro Magnani di Fidenza con il concerto di Robben Ford.

Anche le previews del Barezzi festival 2018 sono supportate da Diageo - Tanqueray, importante partner che da tre anni crede nel “progetto Barezzi” e lo supporta. La manifestazione è realizzata grazia al sostegno di: Regione Emilia Romagna, Comune di Parma, Comune di Fidenza, Comune di Fontanellato, Comune di Polesine-Zibello, Comune di Busseto. Main sponsor: Toyota Italia, Conad Sapori e Dintorni, Casappa Spa. I-company media partner.