"Il bar va a fuoco": allarme (rientrato) in via Cecchi

La telefonata al 115 è arrivata intorno alle 8. Fumo era stato visto uscire copiosamente da un bar di via Cecchi, zona stazione. Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto hanno potuto appurare che il bar è chiuso per lavori in corso e che - per cause ancora da appurare - era scattato l'allarme con attivazione dell'impianto fumogeno.