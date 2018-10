Massimo Bottura, che numero uno al mondo, è stato ospite di Borgofood, camminando per Fidenza e poi nell'appuntamento al Teatro Magnani per raccontare la sua storia di cibo e eccellenza. Ma anche per parlare dei refettori aperti in giro per il mondo per servire pasti ai poveri: "Venite ad aiutarmi anche voi fidentini, sarebbe una bella esperienza e un bel modo per promuovere la Via Francigena" . Ecco chi c'era.