Nozze reali bis a Windsor: si sposa la principessa Eugenie Foto

Nozze reali bis, stamattina in Gran Bretagna, dove ospiti e curiosi si sono radunati in una Windsor blindata per il "sì" fra la principessa Eugenie, secondogenita del principe Andrea e di Sarah Ferguson - oltre che nipote fra le più vicine alla regina negli eventi pubblici di corte degli ultimi anni - e Jack Brooksbank, manager di un’azienda di liquori. Il teatro del rito religioso è la cappella di St. George: la stessa - seppure inevitabilmente in tono minore nell’attenzione dell’opinione pubblica e soprattutto dei media internazionali - in cui a maggio si sono sposati Harry, cadetto dell’erede al trono Carlo, e l’ormai ex attrice afroamericana Meghan Markle.

Fra gli invitati vip, con Elisabetta II e la famiglia reale, figurano Robbie Williams, Cara Delevingne, i coniugi Clooney, i Beckham, Cindy Crawford e molti altri. Mentre Andrea Bocelli è atteso al ricevimento per esibirsi. Previsto pure un banchetto parallelo per 1200 sudditi 'comunì. Fra i testimoni, la sorella della sposa, Beatrice. Fra paggetti e damigelle, di nuovo i principini George e Charlotte, figli di William e Kate.