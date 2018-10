Lindsay Vonn si ritirerà ma prima "provo il record di vittorie"

(ANSA) - Ancora una stagione, poi il sipario calerà sulla incredibile carriera di Lindsay Vonn, lasciando un grande vuoto nel mondo dello sci e nel cuore di milioni di suoi ammiratori. Con ampio anticipo, ma lasciando poco spazio ai ripensamenti, la fuoriclasse Usa icona dello sci alpino ha annunciato oggi che quella che sta per iniziare sarà la sua ultima annata tra le nevi. A meno di una settimana dal traguardo dei 34 anni, sa di aver chiesto molto al suo pur straordinario fisico ma si prepara per chiudere in bellezza - come altrimenti? - cercando di eguagliare il record di Ingemar Stenmark di 86 vittorie in Coppa del Mondo. Vonn è a quota 82, le mancano quattro successi per farcela.

Lindsay ha ancora due mesi per prepararsi, perché comincerà a gareggiare a dicembre, a Lake Louise, con intenzione di disputare tutte le libere e i Super G di Coppa, le "sue" gare. Nel suo palmares unico ci sono infatti 43 vittorie in libera e 28 in Super G solo in Coppa e in queste prove ha conquistato anche tre medaglie olimpiche, con un oro a Vancouver 2010, e sette iridate, con doppietta d’oro a Val d’Isere 2009. Successi ottenuti all’apice della sua carriera, quando tra il 2008 e il 2012 conquisto quattro Coppe del Mondo generali, oltre a quelle di libera (ininterrottamente dal 2008 al 2013, più altre due nel 2015 e 2016), di Super-G e combinata (otto in tutto). Allora era la padrona dello sci ma anche in seguito, dopo momenti difficili tra depressione e vari gravi infortuni, è rimasta al top, vincendo solo in questo 2018 quattro gare di Coppa e un bronzo olimpico. Tutto lascia credere che l’obiettivo che si è prefissata lo possa raggiungere. «Il primato di vittorie sarebbe la realizzazione di un sogno - ha affermato -, ma se non ce la farà potrò ugualmente dire di aver avuto una carriera incredibile e rimarrò la sciatrice più vincente di ogni tempo». A spingerla verso la decisione di lasciare sono soprattutto i ricorrenti problemi fisici, che le hanno probabilmente impedito di aver già superato Stenmark: «Sono a un punto in cui non avrà più senso continuare oltre. Voglio rimanere fisicamente attiva quando sarò più vecchia e questo mi porta a pensare più al futuro che al mio presente».