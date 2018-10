Tra le gare competitive e la 10 km non competitiva le iscrizioni hanno fatto il botto: oltre 5mila. Edizione da record per la Parma Marathon, che questa mattina ha colorato la città. Partenza dal Campus, arrivo in Cittadella e grande festa lungo tutto il percorso.

Nella 32 km femminile ha trionfato l'azzurra Sara Dossena, seguita dalla compagna in Nazionale Valeria Straneo.

Nella maschile ha vinto Nicola Venturoli.

Mella maratona ha vinto un volto storico dell'atletica italiana: Alberico Di Cecco. Tra le donne, Fulvia Corbella.

Nella "Vigorosa", la 10 km competitiva, sono arrivati primi al traguardo il parmense Pietro Bomprezzi coi colori dell'Atletica Astro Milano, e Isabella Morlini del'Atletica Reggio.