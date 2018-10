Cani da adottare

RUDY - Simpatico e amorevole

Simpatico meticcio di circa 4 anni, di taglia medio-piccola. Il suo proprietario non può più occuparsi di lui che, ora, rischia di finire in canile. È amorevole e ben socializzato.

UGO - Vivace e socievole

Bel maschio incrocio di Pastore Tedesco, di taglia grande. Vivace e socievole, ha tanta energia e adora giocare: per questo, per lui, è preferibile una casa con giardino. Non ama i gatti.

ZACK - Cucciolone super sprint

Delizioso meticcio di circa 2 anni e mezzo, di taglia media, ceduto dalla sua famiglia per gravi problemi. Esuberante, giocherellone e molto affettuoso, è un cucciolone super sprint.

ROCKY - Adozione urgente

Meraviglioso Pastore Tedesco maschio di 11 anni. Ha sempre vissuto in famiglia ed ora soffre per l’abbandono. Ha un ottimo carattere: buono con tutti, ama i bambini.

____________________



Per info e adozioni

Associazione «Animal House», tel. 345/7873811 e 340/7966368 (giorni feriali dopo le 17.30, festivi sempre) fuoridallagabbia@ymail.com