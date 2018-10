Vigili del fuoco australiani, un altro anno sexy. Per beneficenza Foto

Giocano con i cuccioli abbandonando... parte della divisa. I Vigili del fuoco australiani tornano a posare per il nuovo calendario ed è nuovamente boom di clic per le foto e i video del backstage. Stavolta la buona causa del "dodici mesi" è sensibilizzare contro il maltrattamento animale. Ma allo steso tempo, come fanno dal 1993, raccogliendo fondi per la Children's Hospital Foundation e aiutare la ricerca sulle ustioni dei bambini. Finora hanno devoluto 2,8 milioni di dollari.