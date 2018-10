Fa sesso con un alunno 14enne: condannata insegnante in Florida

Stephanie Peterson insegnava alle scuole medie di New Smyrna Beach, in Florida. Ora la 27enne è stata condannata: rischia fra i 5 e i 10 anni di carcere per aver fatto sesso con un ragazzo di 14 anni. Al giovanissimo aveva anche inviato foto esplicite. La donna è stata dichiarata colpevole dal tribunale.

Fra novembre 2017 e il gennaio scorso Stephanie Peterson ha intrattenuto una frequentazione con uno dei suoi studenti, un 14enne che andava a prendere in auto. I rapporti avvenivano a casa dell'insegnante. E via chat, lei gli mandava foto che a quanto parenon lasciavano spazio a dubbi. La Peterson è stata arrestata in febbraio, dopo che la madre del giovanissimo ha scoperto quanto stava avvenendo.