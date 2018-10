Sequestrata un'autofficina abusiva: denunciati titolare e proprietario dei locali Foto

Non era in possesso di alcuna autorizzazione l’autofficina clandestina allestita all’interno di due stabili fatiscenti alla periferia di Scandiano. L'hanno scoperto venerdì scorso i Carabinieri Forestali delle Stazioni di Scandiano e Viano quando, insieme ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Reggio Emilia e a quelli della Tenenza di Scandiano, sono arrivati sul posto.

Le verifiche hanno permesso di accertare che, non solo l’attività di autoriparazione (sia meccanica, sia di carrozzeria) era abusiva poiché priva di qualsiasi autorizzazione o iscrizione nei registri pubblici, ma si verificava anche sfruttamento di manodopera clandestina “in nero”. All’interno dei locali era infatti al lavoro un giovane extracomunitario privo di permesso di soggiorno, per il quale è scattata immediatamente la procedura di espulsione dal territorio nazionale.

Non solo. I due fabbricati adibiti ad officina sono risultai essere privi di qualsiasi dotazione di sicurezza sia per gli stessi lavoratori, sia per l’area circostante, dato che non vi era alcuna forma di smaltimento della grande quantità di rifiuti prodotti, potenzialmente in grado di creare gravi pregiudizi ambientali.

I Carabinieri Forestali hanno subito provveduto al sequestro penale dei due fabbricati e a quello amministrativo di tutte le attrezzature utilizzate, per poi denunciare il gestore dell’officina e il proprietario dei locali.