Desirée drogata e violentata per ore: dopo i due senegalesi, rintracciato un terzo uomo

Desirée Mariottini, la 16enne trovata morta nel quartiere San Lorenzo a Roma, è stata drogata e poi abusata sessualmente, mentre si trovava in uno stato di incoscienza. E' quanto emerge dalle indagini della Squadra mobile di Roma e del commissariato San Lorenzo, che hanno portato al fermo di due senegalesi clandestini. Ora è caccia ai complici.

Secondo quanto accertato dalla polizia, i due uomini, assieme ad altre persone, hanno dato un mix di stupefacenti alla ragazza nel pomeriggio del 18 ottobre, in modo da ridurla in stato di incoscienza per alcune ore, e l'hanno violentata, causandone la morte nella notte del 19 ottobre.

Gli investigatori della Squadra mobile stanno cercando almeno altre due persone che sarebbero coinvolte nella vicenda. Il branco è stato identificato dopo una serie di testimonianze e rilievi effettuati nello stabile dove è stato trovato il corpo.

C'E' UN NUOVO FERMO. E' stato rintracciato e portato in Questura un terzo uomo. La sua posizione è ora al vaglio. Dopo i fermi della scorsa notte gli investigatori stavano cercando altri complici coinvolti nella morte della ragazza.

LA VITTIMA CONOSCEVA GLI UOMINI FERMATI DALLA POLIZIA. Desirée conosceva i due fermati che gravitavano nel palazzo abbandonato che avrebbe già frequentato in passato. A quanto accertato, i due avrebbero ceduto alla ragazza la droga, forse parte del mix di stupefacenti che è poi stato fatale per la 16enne. I due fermati, entrambi senegalesi, sono irregolari sul territorio nazionale. Da accertare se fossero coinvolti in un giro di spaccio.