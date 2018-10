Il meteorite "taglia" il cielo: tante segnalazioni sui social, anche a Parma

Non solo la luna piena ha dato spettacolo in cielo ieri sera: in tanti, sui social, hanno segnalato di aver visto un meteorite all’ora del tramonto. Il fenomeno è stato avvistato da Genova a Trieste, da Milano a Roma ed è stato puntualmente pubblicato su Facebook e su Twitter. Il tutto è avvenuto intorno alle 18,40 ed è stato descritto come una lunga scia verde lasciata da un corpo incandescente.

Il nostro lettore Giuseppe La Torre ha inviato lo scatto che pubblichiamo: "Avete visto una meteora vaporizzarsi sul cielo di Parma oggi pomeriggio?", dice nel suo messaggio.

