Babici: consegnato il pulmino per gli orfani bielorussi  Foto

La missione del gruppo Moto Tep è compiuta. Dopo tre giorni di viaggio, gli autisti Tep Massimiliano Falcione e Gian Paolo Bertolucci sono arrivati a destinazione, in Bielorussia, dove hanno consegnato un pulmino donato da Parma. Il mezzo acquistato da azienda e Cral Tep servirà all’orfanotrofio di Babici per portare i bimbi a fare le visite mediche. Alla cerimonia di donazione hanno partecipato il sindaco Federico Pizzarotti, Giancarlo Veneri e Gabriella Sirocchi (presidente e segretario di Help for Children), oltre a Falcione e Bertolucci.

I due autisti parmigiani sono partiti martedì mattina, con tappe a Lublino e Minsk, per poi dirigersi a Gomel e Babici. Nella capitale bielorussa hanno incontrato il console italiano.