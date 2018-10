Traliccio pericolante: A22 chiusa tra Vipiteno e Brennero. Tromba d'aria nel Tarantino, alberi e rami in strada a Roma

Il maltempo sta interessando tutta il Paese e ci sono difficoltà e danni da nord a sud. Grande lavoro per vigili del fuoco, protezione civile e forze dell'ordine.

L’Autostrada del Brennero (A22) è stata chiusa per precauzione, tra Vipiteno e Brennero, per il rischio di caduta di un traliccio dell’alta tensione nello stesso punto in cui ieri sera era caduta una frana. Ancora chiusa al traffico anche la statale del Brennero tra Ponticolo e Colle Isarco.

Riaperta per poche ore, dopo la frana caduta ieri sera a Colle Isarco, l’Autostrada del Brennero è stata nuovamente chiusa tra Vipiteno e Brennero in via precauzionale. Nello stesso tratto in cui è caduta la frana, c'è infatti il rischio di caduta di un traliccio dell’alta tensione. Dopo la tregua notturna, ha ripreso a piovere in Trentino Alto Adige. In tutta la regione, i vigili del fuoco hanno registrato oltre 300 interventi per smottamenti, allagamenti e frane. La situazione rimane seria, ma è sotto controllo.

ALBERI CADUTI E RAMI IN STRADA A ROMA. Alberi e rami caduti in strada in diverse zone di Roma a causa del maltempo. Al momento è stata chiusa al traffico una corsia di via di Porta Maggiore come anche via Milano, nel centro storico, per la caduta di alberi e rami sulla carreggiata. In via della Tecnica all’Eur un albero è caduto su un’auto in sosta, fortunatamente senza provocare feriti. Rami e alberi in strada anche a via Pannoia a San Giovanni e su via di Brava.

VENTO A 80 KM/H, PULLMAN BLOCCATO IN SARDEGNA. Il forte vento di scirocco, con raffiche a 80 chilometri all’ora, sta creando disagi nel territorio a cavallo delle province di Nuoro e Oristano. Gli alberi abbattuti dal vento stanno ostruendo il passaggio nelle strada di collegamento tra i diversi centri dell’interno della Sardegna.

Nella strada che va da Macomer a Santu Lussurgiu un albero in mezzo alla carreggiata ha fatto bloccare un pullman ed è in corso l’intervento dei Vigili del fuoco per la rimozione della grossa pianta. Un capannone di un’azienda della zona è stato scoperchiato dal vento e sono tanti gli interventi dei Vigili del Fuoco di Macomer e Oristano per rimuovere alberi pericolanti vicino alle abitazioni. Oltre a Macomer i paesi più colpiti sono Scano Montiferro e Cuglieri, sulla costa occidentale dell’Isola.

TROMBA D'ARIA A MANDURIA. Una tromba d’aria si è abbattuta ieri sera a Manduria (Taranto) causando il cedimento del timpano (la superficie triangolare racchiusa nella cornice del frontone) della chiesa di San Michele Arcangelo. I detriti hanno danneggiato anche le insegne dei negozi e le auto in sosta. Per le forti raffiche di vento e la pioggia insistente sono caduti anche una ventina di alberi di pino in piazza Giovanni XXIII e sulla via per Oria. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco. Ingenti i danni e tanta paura per la popolazione. Sono crollati anche pezzi di balcone e cornicioni in diverse vie, massi caduti sulle auto, infrante vetrine, sradicate pensiline, allagamenti ovunque. Fino alla tarda serata di ieri si segnalava solo un ferito lieve

SITUAZIONE DIFFICILE IN FRIULI-VENEZIA GIULIA. In nottata la situazione difficile si era attenuata, nonostante una instabilità atmosferica sull' Isontino che ha causato la caduta di 75 mm di pioggia in 3 ore.

Al momento vengono segnalati allagamenti a Fiumicello, Villa Vicentina, Sagrado; a Pordenone è stato chiuso un sottopasso ferroviario sulla SP70 mentre a San Leonardo alberi sono caduti sulla strada. Vengono monitorati i livelli dei fiumi Meduna e Tagliamento, che al momento sono stazionari. L’invaso di Ravedis sta laminando la piena del fiume Cellina; è stato superato il livello di guardia con conseguente attivazione del Servizio di Piena.

Sulla zona costiera è prevista alta marea, con un primo picco in tarda mattinata e un secondo in tarda serata.