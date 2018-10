Drammatico schianto a Fraore, ambulanza e automedica contro un tir: muore una militessa. Feriti una bimba, la mamma e un medico Foto

Drammatico incidente questa mattina poco prima dell'alba a Fraore. Intorno alle 5.30 un'ambulanza e un'automedica dell'Assistenza Pubblica di Borgotaro si sono schiantate contro un tir. Nell'impatto, violentissimo, una militessa di 54 anni, Angela Bozzia, conosciutissima in paese, è stata estratta in condizioni disperate dalle lamiere del mezzo su cui viaggiava. I colleghi di Parma hanno fatto di tutto per rianimarla e a strapparla da un destino crudelissimo, ma è morta dopo il ricovero nel reparto di Rianimazione del Maggiore.

"30 anni da volontaria.. una vita per il prossimo...Non abbiamo più parole ne lacrime...in questo momento siamo vicine alla famiglia e alle altre persone coinvolte.. sperando per loro si risolva al meglio", ha scritto il presidente dell'Assistenza Pubblica Volontaria di Borgotaro.

Ferite gravi infatti per una bimba di un anno, la sua mamma e un medico 62enne. L'ambulanza e l'automedica erano partite da Borgotaro per trasportare al Maggiore la piccola, che aveva avuto convulsioni per la febbre altissima. Poi a Fraore quei secondi drammatici che dovranno ricostruire le forze dell'ordine.

Ore di grandissima commozione nel mondo dell'Anpass e del volontariato parmense.

Per permettere i soccorsi, i rilievi e la rimozione dei mezzi si sono formate lunghissime code sulla tangenziale Nord, che arrivano fino a via Mantova.