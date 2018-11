Cappelli e cimeli dell'Arma finisco in vetrina Foto

Grazie alla cortese disponibilità dei proprietari “dell’antica Cappelleria Vender” di Piazza della Steccata 1B, in occasione della ricorrenza del 4 novembre, Festa delle Forze Armate, sono esposti alcuni cimeli e capelli dell’Arma dei carabinieri di epoche diverse. La vetrina, allestita il 1 novembre, resterà esposizione di cimeli fino al 5 novembre.

In particolare, si possono ammirare la lucerna (meglio conosciuto come il cappellone) simbolo dei Carabinieri in grande uniforme, elmetti protettivi, copricapi utilizzati nelle campagne tattiche, cartoline raffiguranti le uniformi indossate nelle diverse circostanze, l’insegna con scritta Carabinieri e lo stemma della Repubblica Italiana.