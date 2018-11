Torino-Parma, i crociati hanno voglia di un'impresa

Reduce da un punto in tre partite affronta un Toro assai carico senza Stulac ma ritrovando Inglese e Gervinho assieme dopo 7 turni





PAOLO GROSSI

Un'altra battaglia, stavolta più di altre. Contro il Torino oggi scene in campo un Parma che ha fatto un solo punto nelle ultime tre giornate e che dunque ha urgenza di ottenere un risultato positivo. Si troverà però di fronte una squadra carica dalla striscia positiva lunga sei turni e soprattutto molto forte sul piano del fisico e della determinazione. Il proverbiale cuore-Toro assieme alla grinta di Mazzarri ha prodotto un gruppo difficile da affrontare e che gara dopo gara si è anche spogliato di qualche ingenuità tattica dovuta anche alla presenza di alcuni stranieri debuttanti in A. Mazzarri dovrebbe giocarsela con due uomini (Iago Falque e Soriano), alle spalle di Belotti. In quella zona tra centrocampo e difesa il Parma sarà privo dello squalificato Stulac e a prenderne il posto dovrebbe essere Rigoni, che probabilmente correrà meno dello sloveno e terrà la posizione per non aprire spazi in una zona delicata.

Il Parma ha dimostrato, con l'unica fruttuosa eccezione di Genova, che quando va in svantaggio fa fatica a rimontare. E' programmato per stare arroccato, fatica a cambiare pelle.

ATTENTI A QUEI DUE

Oggi però ritrova assieme Gervinho e Inglese e questa è una buona notizia. A parte gli ultimi 15' contro il Frosinone, con la squadra in dieci, i due non giocavano assieme dal match con il Cagliari, 2-0 grazie ai loro gol. Era il 23 settembre. Dopo, il Parma ha giocato altre sei partite senza uno, l'altro o tutti e due gli acquisti più importanti del mercato estivo. In alcuni casi se l'è cavata benissimo, in altri ha sofferto di lacune in avanti. E' certo che il potenziale offensivo, se Inglese e Gervinho stanno bene e si esprimono al loro miglior livello, lievita. Siamo convinti che se non fosse stato in campo un Gervinho che pure era impalpabile, il Frosinone con l'uomo in più avrebbe attaccato con più uomini per vincere la partita. Questo per dire che si tratta di elementi che condizionano gli avversari, studiati e temuti. Speriamo non malmenati, dato che i granata sono la formazione più fallosa del campionato...

I DUBBI

Come detto, sarà una battaglia su almeno due piani, quello fisico e quello tattico. D'Aversa ha spiegato di avere qualche dubbio alla vigilia, e d'altra parte ora che l'infermeria si va svuotando aumentano i petali della sua margherita. Grassi è pronto, ma sapendo che Inglese potrebbe dover uscire prima del 90', varrà la pena inserire un altro elemento non al top della tenuta? E con Inglese Di Gaudio si abbina meglio di Siligardi? Insomma, i patemi di un tecnico che ritrova una rosa adeguata all'obiettivo. Verso il quale oggi spera di fare un passo.