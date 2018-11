"San Prospero: il parcheggio selvaggio costringe a camminare sulla via Emilia coi bambini" Foto

La segnalazione è di una lettrice: "Abito a San Prospero, dove tutta la comunità e soprattutto i genitori che vanno a prendere i bambini alla scuola primaria o alla scuola dell'infanzia Aladino devono convivere con un grosso problema di inciviltà che diventa anche un problema di sicurezza stradale". "Abito proprio sulla via Emilia - continua - e ho una bambina che frequenta la scuola dell'infanzia. Per arrivarci percorro un vialetto che mi collega direttamente alla scuola ma puntualmente la via è occupata da camion o macchine che bloccano il passaggio e costringono noi genitori con passeggino (ho anche un bimbo neonato) a passare proprio sulla via Emilia. Con evidenti pericoli per tutti. Chiediamo attenzione e controlli".