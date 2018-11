Cani da adottare

EROS - Bel cucciolone

Bel cucciolone di 9 mesi, incrocio di Border Collie, di taglia media. Fratello di Vasco, come lui cerca una nuova famiglia. Eros e Vasco sono adottabili anche separatamente. Tel. 347/0186055.



VASCO - Cerca famiglia

Stupendo maschietto di 9 mesi, di taglia medio-piccola. La famiglia in cui lui ed il fratellino Eros hanno vissuto non può più occuparsi di loro… Cercano casa con urgenza. Tel. 347/0186055.



SASHA - Adorabile cagnolina

Meravigliosa femminuccia di 2 anni, di taglia media. Di indole vivace ed estremamente affettuosa, riesce a socializzare con tutti: è una cagnolina adorabile. Tel. 375/5104052.



MANGO - Splendido e socievole

Splendido maschio di 2 anni, di taglia media. Sterilizzato, è molto socievole con le persone e le femmine della sua specie, non va d’accordo con i cani maschi. Tel. 338/8497836.

Per info e adozioni

Associazione «SOS Angels Parma» - pagina Facebook: SOS Angels Parma - i numeri di telefono da contattare sono indicati in chiusura di ogni singolo annuncio.