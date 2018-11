L'Atalanta batte l'Inter 4-1

L'Atalanta ha battuto l'Inter 4-1.



Arbitro: Maresca di Napoli 5.5.

Reti: nel pt 9' Hateboer, nel st 2' rig. Icardi, 17' Mancini, 43' Djimsiti, 48' Gomez.

Angoli: 9-6 per l’Atalanta.

Recupero: 2' e 5'.

Ammoniti: Vecino, Brozovic, Skriniar, Hateboer, Gagliardini, de Roon, Gomez.

Espulsi: Brozovic al 47' st per somma di ammonizioni (gioco falloso).

Spettatori: 20.633, di cui 5.068 paganti (incasso 168.424 euro) e 15.565 abbonati (quota partita 194.249,60 euro).

**I GOL

- 9' pt: Gosens dal fondo imbecca il taglio sul secondo palo di Hateboer che appoggia in spaccata.

- 2' st: mani di Mancini sul tentativo di girata di Politano, Icardi trasforma il rigore tirando basso nell’angolino alla sinistra di Berisha.

- 17' st: punizione dalla sinistra di Ilicic e colpo di testa nel sacco di Mancini.

- 43' st: Djimsiti cala il tris svettando sulla punizione di Ilicic dall’out sinistro, quasi dal fondo.

- 48' st: Gomez converge da sinistra e lascia partire un bolide che si abbassa sotto l’incrocio opposto.