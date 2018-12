Tamponamento a 6 in tangenziale Sud e tanti (piccoli) incidenti: mattinata di disagi Foto

Una sequenza di (fortunatamente non gravi) incidenti in città sta rendendo molto difficoltosa la circolazione. Alle 7.15 in Tangenziale Sud - corsia nord all'altezza sovrappasso rotatoria del Campus, un maxi-tamponamento con 6 veicoli coinvolti. Deviazioni alla viabilità con uscita obbligatoria alla rotatoria del Campus e lunghissime code per permettere soccorsi, rilievi e rimozione dei mezzi. Il traffico ha iniziato a defluire con regolarità dopo le 10. C'è chi sui social segnalava oltre 40 minuti per percorrere qualche centinaio di metri.

Incidenti anche in via Mantova e in via Langhirano, con lunghe code da viale Partigiani d’Italia, fino a via Mantova.