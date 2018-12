Auto divorata dalle fiamme a Santa Maria del Piano Foto

Brutta pre-vigilia di Natale per la proprietaria di una Fiat Punto a metano che ieri ha preso fuoco a Santa Maria del Piano, comune di Lesignano Bagni. E' successo nel tardo pomeriggio in Via Canneto e sono intervenuti i vigili del fuoco di Langhirano. Nessun ferito, ma ora si dovranno stabilire le cause del rogo.