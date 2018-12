Bazzano, se un intero paese fa una magia. La favola dei 221 presepe Foto

Li trovi nei giardini o nelle nicchie ricavate nei muri, sulle scalinate o sulle finestre. C'è chi ha scelto di allestirlo in un vecchio barile, chi di fagli spazio nella catasta di legna, chi di stoffa e chi (tradizionalmente, ormai) di pane, chi con le moto e chi con gli gnomi, grandi o minuscoli, classici o stilizzati, in vasetti di vetro o nelle sfere trasparenti appese all'albero. O, simbolicamente, su un peschereccio. Ci vogliono passi e pazienza per scovarli tutti: ma è anche questa la magia.

La magia - quella grande - la fa un'intera comunità, che da 11 anni rinnova la tradizione del "paese dei presepi". Il cuore sono i volontari del gruppo culturale «Il Camino». Gli stessi che curano ogni anno al Museo Uomo Ambiente una mini-mostra gioiello: «Nel silenzio della Notte Santa» quest'anno ospita tre preziosi dipinti raffiguranti la Madonna col bambino e risalenti al periodo rinascimentale. Ritrovati attraverso curiosi incroci del destino. (C.C.)