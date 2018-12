E' stato un malore a fargli perdere il controllo dell'auto. Solo il destino ha invece evitato che finisse in tragedia. Grande spavento per i testimoni dell'incidente avvenuto intorno alle 12 in via San Leonardo, alla rotatoria del centro Torri. Un uomo alla guida di un auto si è sentito male e la vettura ha sbandato finendo contromano in rotatoria e andando a colpire un secondo mezzo. Il conducente colpito da malore è stato trasportato al Maggiore in condizioni di media gravità.