La veneziana Melania Melato è Miss Curvyssima 2018

Miss Curvyssima 2018 è Melania Melato di Mira, in provincia di Venezia. Ha 22 anni e studia Scienze della comunicazione allo IUSVE. Già presentatrice e speaker di IUSVE Cube radio (radio universitaria), ama comunicare e parlare per far conoscere chi è e quello che ha dentro.

Lo dice un comunicato stampa degli organizzatori, che prosegue:

Commento a caldo: "Sono emozionatissima! Penso che questa corona rappresenti la forza della donna! Essere curvy è una filosofia di vita e un messaggio importante per le donne in generale che devono imparare ad amarsi, a valorizzarsi e devono credere nei loro sogni: non saranno di certo i chili in eccesso a fermarle!".

A incoronarla è stata Gabriella Cameli, Sambenedettese e Miss Curvyssima 2017.



Paola Torrente, 2° classificata Miss Italia 2016 e "curvy di professione" ha fasciato la neoeletta regina delle curvy. Rocco Fredella protagonista indiscusso del trono over di "Uomini e Donne", giurato della finale, ha porto il bouquet natalizio, preparato da Corte dei Fiori alla Melato.

Le altre premiate:

Doppia premiazione per Julieta Harrow, 22enne torinese, che oltre ad ufficializzare la sua partecipazione nel calendario Beautifulcurvy (per la quale era stata scelta anzitempo come ambasciatrice da Barbara Christmann, fashion journalist e ideatrice del celebre calendario curvy) ha vinto la fascia Miss Sophia assegnata dal brand internazionale di moda curvy "Sophia", che l'ha scelta come testimonial per le campagne social del prossimo anno.



Eleonora Longhi, 22enne di Rieti, sarà la testimonial curvy per Le Mariage, e vestirà gli abiti da sposa del celebre atelier per le campagne pubblicitarie del 2019.



Alessia Piaggi, 23 anni di Bologna, appassionata di crossfit è stata scelta per essere testimonial del programma di fitness dedicato alle curvy "in forma con le forme" ideato dal personal trainer Francesco Simone.