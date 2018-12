Parma, contro la Roma devi provarci. Inglese non ci sarà: ha l'influenza

Serie A di nuovo in campo per la 19esima giornata, ultima dell’anno e del girone d’andata. Dalle 12,30 sono in campo Juventus e Sampdoria allo Stadium; alle 15 Empoli-Inter, Lazio-Torino, Parma-Roma, Chievo-Frosinone, Sassuolo-Atalanta e Udinese-Cagliari; alle 18 Napoli-Bologna; alle 20,30 Milan-Spal.

A un'ora dalla partita con la Roma al Tardini, il Parma scrive sul suo profilo Twitter: Roberto Inglese non prenderà parte all’incontro a causa di una sindrome influenzale e virus gastrointestinale.



Dalla Gazzetta di Parma di oggi

Oggi sarà giornata di bilanci: il primo naturalmente riguarderà Parma-Roma; il secondo invece sarà il traguardo raggiunto al giro di boa. Partiamo proprio da quest'ultimo: a 90' dalla fine del girone d'andata il Parma ha già messo in cascina 25 punti.

«E chi l'avrebbe mai detto?» si sta ripetendo da più parti. E questa sorta di incredulità deve semplicemente dare una forza in più ai crociati, la forza dei nervi distesi. Diciamolo, oggi il Parma può giocarsi un jolly. Molto pesante però. Perché giocare senza l'assillo del risultato, per una squadra che come obbiettivo ha la salvezza, deve dare ancor più forza e coraggio. Calma ok, ma non troppa però: oggi i crociati dovranno vedersela contro una Roma che ha come obbiettivo la Champions League e che ha assoluto bisogno di punti. Una Champions League che per i giallorossi è a 4 punti, quindi per gli uomini di Di Francesco è vietato perdere altro terreno. Dunque da una parte la forza dei nervi distesi, dall'altra la necessità di fare passi avanti verso l'Europa che conta.

Il Parma comunque è tranquillo, ma i problemi non mancano. Se in difesa rientra Bruno Alves dopo il turno di stop per squalifica, ecco che D'Aversa rischia di perdere pedine (importanti) negli altri reparti. A centrocampo si rischia di vedere un Parma senza regista: il più tecnico Scozzarella (per lui un problema muscolare ad un polpaccio) tornerà a disposizione solo nell'anno nuovo mentre Stulac (botta al ginocchio) figura tra i convocati anche se le sue condizioni non sono certo ottimali. D'Aversa probabilmente deciderà solo questa mattina se schierarlo o no.

Un ragionamento che vale anche per Inglese: l'attaccante ha giocato in condizioni non ottimali già a Firenze, sacrificandosi e non poco per la squadra. D'Aversa, per Stulac e Inglese, deciderà solo all'ultimo, magari tenendo conto anche della sosta: il Parma tornerà poi ad allenarsi l'8 gennaio prossimo.

L'ultima nota è per Gervinho: l'ivoriano è rimasto in panchina a Firenze proprio per affrontare poi oggi la sua ex squadra. Non c'è altro da aggiungere.

