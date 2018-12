Frontale coinvolge tre auto a Fontanini: un ferito grave e traffico deviato

Incidente sulla Massese a Fontanini intorno alle 7.15. Tre auto - per cause ancora in via d'accertamento da parte della Polizia Stradale - sono rimaste coinvolte in uno scontro frontale. Una persona è rimasta ferita in modo grave ed è stata trasportata in ambulanza fino al Maggiore e si trova nell'area codici rossi. Per permettere i soccorsi, i rilievi e la rimozione delle vetture, la circolazione dei mezzi in arrivo da Corcagnano è stata deviata su strada Chiaviche.