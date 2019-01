Recente, ma già una tradizione. E' il cenone di capodanno alla libreria Feltrinelli di via Farini: portate, brindisi e chiacchiere in mezzo ai libri, con padrone di casa Roberto Ceresini, che ha celebrato l'ultimo giorno da direttore del Megastore. Dal 2 gennaio una pensione "attiva": si occuperà di eventi e relazioni esterne proprio per la sua "vecchia-nuova" libreria.