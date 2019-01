Piena e calorosa: così Piazza Garibaldi ha accolto l'anno nuovo con la Pfm Le foto

In migliaia hanno riempito piazza Garibaldi, cantato e ballato trasportati dalle note della Premiata Forneria Marconi.



I successi del gruppo hanno accompagnato la città fino alla prima ora del 2019. La storica band ha portato a Parma uno speciale concerto dedicato ai brani più celebri del suo vastissimo repertorio, oltre ad alcuni pezzi tratti dal nuovo album. Il countdown è stato scandito dal Sindaco Federico Pizzarotti e dall’assessore alla Cultura Michele Guerra che sono saliti sul palco per festeggiare insieme alla band.

Fino alle 2,30 la piazza ha ballato con il Alessandro Mautino, a.k.a. Dj Barba.

