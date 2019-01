Sull'auto avevano una ricca "spesa" per lo spaccio di Capodanno: due arrestati

Erano in auto in viale Piacenza nel tardo pomeriggio di ieri e avevano fatto "spesa" per l'ultimo dell'anno. Ma niente zamponi o lenticchie, bensì droga. Da spacciare.

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile hanno arrestato due persone, - un 27enne originario di

Sassuolo e un 24enne di Potenza, entrambi però residenti nel comune di Montechiarugolo - che avevano sull'auto 160 grammi di marijuana, 20 grammi di hashish e 10 di cocaina. I carabinieri li hanno notati mentre stavano guidando in viale Piacenza, a dire il vero in maniera un po' distratta. Li hanno perciò seguiti e fermati in viale Pasini. I due, già conosciuti dalle forze dell'ordine, hanno provato a negare, ma la perquisizione del veicolo (e successivamente anche quella domiciliare) li ha incastrati. Ora sono agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.