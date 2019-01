Anche quest'anno si è tenuta in via Oradour la tradizionale partita di inizio anno tra i Babbi Natale e i Befani dei "Fratelli di Basket", il gruppo di amatori che tutte le domeniche mattine dell'anno si ritrova (tempo permettendo) a giocare a basket. Per la cronaca, i Befani (rappresentati dai diversamente giovani del gruppo) hanno vinto per 2 partite a 1 (21-16; 6-21; 21-19)