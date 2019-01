Dai lettori: "Lampione spento da tre mesi in via Mauro degli Oddi"

La segnalazione arriva da una residente della zona: "In via Mauro degli Oddi un lampione non funziona da tre mesi. A turno gli abitanti hanno telefonato al numero verde comunale, segnalazione guasti illuminazione pubblica e ogni operatore gentilmente ha risposto che avrebbe immediatamente informato l’ufficio competente. Gli abitanti fiduciosi sperano che il 2019 sia l’anno giusto per risolvere questo guasto".



