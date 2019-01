Chi vuole coltivare un orto sociale? Anche a Sala Baganza si può

"Vorresti coltivare la tua verdura ma non hai lo spazio per un orto? Non ti preoccupare, il terreno te lo mette a disposizione il Comune di Sala Baganza. In cambio ti si chiede soltanto di farlo con passione, osservando alcune piccole e semplici regole".

L’Amministrazione comunale ha infatti aperto una procedura di manifestazione di interesse per la concessione di orti sociali in via Gruzza. Una zona comoda, tranquilla, a due passi dal centro del paese ma allo stesso tempo lontana dal traffico, un luogo ideale per coltivare cibo sano.

Per avere informazioni e manifestare il proprio interesse all’assegnazione di un orto sociale, che dovrà pervenire entro il 31 gennaio 2019, i cittadini dovranno lasciare nominativo e recapito all’Ufficio multifunzione del Comune di Sala Baganza. Lo sportello si trova al pian terreno del Municipio in via Vittorio Emanuele II ed è aperto nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, dalle 8 alle 13.

Una volta raccolte le manifestazioni di interesse, il Comune procederà ad approntare un progetto, dopodiché verrà stipulata una convenzione con un’associazione del territorio che si occuperà di gestire i rapporti con gli assegnatari. «L’Amministrazione comunale di Sala Baganza intende promuovere questa buona pratica ed è pronto ad attrezzare l’area a proprie spese – sottolinea l’assessore all’Ambiente Cristina Merusi –. Ci auguriamo che i cittadini salesi vorranno cogliere l’opportunità di investire il proprio tempo all’aria aperta, coltivando verdura di buona qualità e osservando alcune regole, per esempio quelle di tenere in ordine il proprio orto e di utilizzare soltanto concimi biologici».