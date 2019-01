La segnalazione del lettore Stefano: "Questo è parte di quello che resta dopo il mercato settimanale di venerdì in via Marzaroli.

Tengo a precisare che il plateatico assegnato agli ambulanti è solo la parte della strada, mentre i rifiuti "indifferenziati" vendono gettati dagli ambulanti sul marciapiede e in gran parte sul verde pubblico (e spesso non viene nemmeno raccolto da IREN & C)

Domanda, ma se noi cittadini siamo OBBLIGATI a dare la differenziata, perché questi non la fanno?"