Che bella coppia, sulla vecchia Fiat 600 parcheggiata in strada del Conservatorio. Tra poche ore lei prenderà la scopa che ha appoggiato sul cofano e andrà in giro a distribuire dolci, caramelle e giocattoli ai bambini che si sono comportati bene e carbone ai monelli. Babbo Natale, invece, ha tutta l’aria di voler andare a svagarsi con i suoi sci d’epoca, interamente in legno. D.V.