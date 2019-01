Buon inizio dei saldi nel Parmense. A Fidenza fra questa mattina e oggi pomeriggio erano segnalate code in uscita al casello sull'A1 a causa del traffico intenso verso il Fidenza Village, che segna il 20% di clienti in più rispetto al primo giorno di saldi invernali dell'anno scorso. Non solo auto (italiane e straniere), ma anche camper e pullman da Milano. I parcheggi si sono riempiti, così come alcune aree verdi nei pressi del Fidenza Village.